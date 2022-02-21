Путін визнав так звані Л/ДНР та підписав «документи» з бойовиками ОРДЛО

Володимир Путін, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n167343-putin-vyznav-tak-zvani-l-dnr-ta-pidpysav-dokumenty-z-boyovykamy-ordlo.html

Ракурс

Володимир Путін, президент країни-агресора, підписав указ про визнання Росією так званих ДНР та ЛНР.

Про це він заявив сьогодні, 21 лютого, ввечері у промові, яка транслювалася в інтернеті.

У довготривалій промові Путін знову згадував численні наративи антиукраїнської кремлівської пропаганди, які стверджують, що Україну нібито «створив Ленін» та що Донбас нібито примусово включили до складу України.

Також він знову заявив, що у 2014 році в Україні нібито стався державний переворот.

Змінюються президенти, депутати Ради, але не змінюється суть, агресивний націоналістичний характер самого режиму, який захопив владу в Києві. Він цілком та повністю породження державного перевороту 2014 року, — заявив Путін.

За його словами, у Києві нібито не визнають «будь-якого рішення питання Донбасу, крім військового».

У зв’язку з цим вважаю необхідним ухвалити вже давно назріле рішення — негайно визнати незалежність та суверенітет ДНР та ЛНР, — заявив він.



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Також президент країни-агресора додав, що російський парламент невдовзі розгляне ратифікацію «договорів про дружбу та взаємопоміч» з псевдореспубліками ЛНР та ДНР.

Відразу після цього Путін, у присутності очільників терористичних організацій ДНР Дениса Пушиліна та ЛНР Леоніда Пасічника, підписав «документи» про визнання цих псевдореспублік.