На 22 лютого припадає День скромності, фото: Research Maniacs

https://racurs.ua/ua/n167342-22-lutogo-vidznachaut-den-skromnosti.html

Ракурс

22 лютого у світі відзначають День скромності.

Скромність, можливо, є найважчою з усіх чеснот, яких можна по-справжньому набути. Парадокс полягає в тому, що твердження про скромність може бути актом гордості — деякі люди можуть бути гордими у своєму смиренні. Тож, щоб допомогти людям на цьому шляху, запровадили відповідне свято.

Вважається, що у День скромності не можна хвалитися. Не хвалитися своїми успіхами та здібностями може виявитися набагато складніше, ніж можна було б припустити, оскільки навколишня культура часто зосереджена на собі та успіхах, досягнутих людиною.

Щоб відзначити день скромності, не потрібно про це повідомляти світу — соціальні мережі, сайти та інші способи комунікації мають цього дня стати для вас табу. Ці ресурси є найбільш явними провідниками наших амбіцій та хвастощів — хтось демонструє свою красу, хтось розум і т. д.

Хто саме був ініціатором запровадження Дня скромності, не відомо — хто б це не був, він явно ставився до скромності серйозно і не став хвалитись тим, що запровадив визнаний день святкування.

Можливо, ця людина була настільки скромною, що навіть не замислювалася про те, що могла стати ініціатором чогось, що могло б зайти так далеко. Можливо це навіть була група скромних людей.

Також на 22 лютого припадає Міжнародний день підтримки жертв злочинів.

Жертва злочину — це людина, якій заподіяно фізичну, майнову або моральну шкоду незалежно від того, визнано її у встановленому законом порядку потерпілим чи таким вона сама себе вважає.

Проблема соціальної реабілітації жертв злочинів почала хвилювати світове співтовариство наприкінці XX століття. Так, 22 лютого 1990 року уряд Англії опублікував «Хартію жертв злочинів». Відтоді в усьому цивілізованому і демократичному світі відзначають День підтримки жертв злочинів.

Серед пріоритетів цього свята — забезпечення компенсації жертвам за заподіяну матеріальну та моральну шкоду.

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Православна церква цього дня вшановує мученика Никифора Антіохійського, який став жертвою переслідувань християн у Римській імперії в III столітті.

Народні прикмети: