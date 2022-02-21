Як вейпінг впливає на серце підлітків, встановили учені

Вейп впливає на серце підлітків

https://racurs.ua/ua/n167341-yak-veyping-vplyvaie-na-serce-pidlitkiv-vstanovyly-ucheni.html

Ракурс

Вейпінг (вживання електронних сигарет) має значний і довготривалий серцево-судинний вплив на підлітків чоловічої статі, але не жіночої.

Це показало дослідження на мишах, проведене ученими з Медичного коледжу Університету штату Огайо (США), повідомляє видання EurektAlert.

Мишей піддавали дії аерозольної суміші електронних сигарет із пропіленгліколю та рослинного гліцерину та нікотину, починаючи з віку, еквівалентному людським 12 рокам. Експеримент тривав, поки мишам не виповнювалося «30 людських років».

Дослідники виявили зниження функції серця у самців тварин, але функція серця у піддослідних самок залишалася незмінною. У самок мишей також була значно більша кількість CYP2A5 (CYP2A6 у людей) — ферменту, який розщеплює нікотин.

За словами учених, вони були шоковані такої різницею реакції на вейпінг між особинами різної статі.

Теорія полягає в тому, що оскільки фермент розщеплює нікотин набагато швидше, той не так довго перебуває в циркуляції, і, можливо, саме тому самки мають захист від вейпінгу, — зазначають дослідники.

Зазначається, що це було перше дослідження, в ході якого розглядалася відповідна проблема.

Ми не знаємо довгострокових наслідків вейпінгу, тому що він існує лише з початку 2000-х років, — наголошують учені. — У нас не було часу, щоб побачити, що відбувається, особливо з підлітками.

Учені наголошують, що проводити такі дослідження на тваринах — надзвичайно важливо, оскільки залучити до них дітей неможливо.

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Такі типи досліджень дають нам уявлення про небезпеку вейпінгу, щоб ми могли розробити методи лікування, а також інформувати батьків і політиків про ризики вейпінгу, — зазначають дослідники.

Джерело: EurektAlert