Как вейпинг влияет на сердце подростков, установили ученые

Вейп влияет на сердце подростков

https://racurs.ua/n167341-kak-veyping-vliyaet-na-serdce-podrostkov-ustanovili-uchenye.html

Ракурс

Вейпинг (употребление электронных сигарет) оказывает значительное и длительное сердечно-сосудистое влияние на подростков мужского пола, но не женского.

Это показало исследование на мышах, проведенное учеными из Медицинского колледжа Университета штата Огайо (США), сообщает издание EurektAlert.

Мышей подвергали аэрозольной смеси электронных сигарет из пропиленгликоля и растительного глицерина и никотина, начиная с возраста, эквивалентного человеческим 12 годам. Эксперимент продолжался, пока мышам не исполнялось 30 человеческих лет.

Исследователи обнаружили снижение функции сердца у самцов животных, но функция сердца у испытуемых самок оставалась неизменной. У самок мышей также было значительно большее количество CYP2A5 (CYP2A6 у людей) — фермента, расщепляющего никотин.

По словам ученых, они были шокированы такой разницей в реакции на вейпинг между особями разного пола.

Теория заключается в том, что поскольку фермент расщепляет никотин гораздо быстрее, тот не так долго находится в циркуляции, и, возможно, именно поэтому самки имеют защиту от вейпинга, — отмечают исследователи.

Отмечается, что это было первое исследование, в ходе которого рассматривалась соответствующая проблема.

Мы не знаем долгосрочных последствий вейпинга, потому что он существует только с начала 2000-х годов, — подчеркивают ученые. — У нас не было времени, чтобы увидеть, что происходит, особенно с подростками.

Ученые подчеркивают, что проводить такие исследования на животных — чрезвычайно важно, поскольку привлечь к ним детей невозможно.

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Такие типы исследований дают нам представление об опасности вейпинга, чтобы мы могли разработать методы лечения, а также информировать родителей и политиков о рисках вейпинга, — отмечают исследователи.

Источник: EurektAlert