Вреден ли вейп без никотина, выяснили ученые

Вейп. Фото: Istock

https://racurs.ua/n148874-vreden-li-veyp-bez-nikotina-vyyasnili-uchenye.html

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Вред вейпа без никотина доказали ученые. Новое исследование ученых из США установило, что пар от устройства может вызывать воспаление кишечника.

Пары электронных сигарет влияют на слизистую оболочку кишечника, что несет для организма негативные последствия. Об этом сообщает научный журнал іScience.

Сообщается, что ранее, в исследовании 2018 года, ученые обнаружили, что вейпинг, не оказывает негативного влияния на разнообразие микробиома кишечника, в отличие от курения табака.

Однако уже в этом году исследователи в ходе экспериментом установили, что рассматривать стоит не только никотин и ароматизаторы, как источники вреда, а и другие компоненты вейпа. В своем исследовании они сконцентрировались на пропиленгликоле и растительном глицерине — химических веществах, используемых в качестве основы во всех жидкостях для вейпинга.

Исследователи сравнили эффект вдыхания паров электронных сигарет в течение одной недели с более продолжительным периодом в три месяца. Выяснилось, что недельное воздействие паров вызывало незначительные негативные эффекты, а хроническое воздействие приводило к воспалению толстой кишки и снижению экспрессии генов, связанных с барьерной функцией кишечника.

Отметим, что это первое исследование, которое демонстрирует, как хроническое воздействие электронных сигарет повышает восприимчивость кишечника к бактериальным инфекциям, что приводит к хроническому воспалению и другим проблемам со здоровьем.

Напомним, ранее мы сообщали, что вредность электронных сигарет подтвердили американские ученые. Курение вейпа может повлиять на развитие рака молочной железы. Пары от электронных сигарет создают благоприятную для опухолей среду.