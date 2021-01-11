Чи шкідливий вейп без нікотину, з’ясували вчені

Вейп. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n148874-chy-shkidlyvyy-veyp-bez-nikotynu-z-yasuvaly-vcheni.html

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Шкоду вейпу без нікотину довели вчені. Нове дослідження вчених з США встановило, що пар від пристрою може викликати запалення кишечника.

Пари електронних сигарет впливають на слизову оболонку кишечника, що несе для організму негативні наслідки. Про це повідомляє науковий журнал іScience.

Повідомляється, що раніше, у дослідженні 2018 року, вчені виявили, що вейпінг не несе негативного впливу на різноманітність мікробіому кишечника, на відміну від куріння тютюну.

Однак уже в цьому році дослідники під час експерименту встановили, що розглядати варто не тільки нікотин та ароматизатори, як джерела шкоди, а й інші компоненти вейпу. У своєму дослідженні вони сконцентрувалися на пропіленгліколі й рослинному гліцерині — хімічних речовинах, що використовуються як основа в усіх рідинах для вейпінга.

Дослідники порівняли ефект вдихання парів електронних сигарет протягом одного тижня з більш тривалим періодом у три місяці. З’ясувалося, що тижневий вплив парів спричинив незначні негативні ефекти, а хронічний вплив призводив до запалення товстої кишки та зниження експресії генів, пов’язаних із бар'єрною функцією кишечника.

Зазначимо, що це перше дослідження, яке демонструє, як хронічний вплив електронних сигарет підвищує сприйнятливість кишечника до бактеріальних інфекцій, що призводить до хронічного запалення та інших проблем зі здоров’ям.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що шкідливість електронних сигарет підтвердили американські вчені. Куріння вейпу може вплинути на розвиток раку молочної залози. Пари від електронних сигарет створюють сприятливе для пухлин середовище.