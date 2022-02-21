Консультации по Будапештскому меморандуму в Совбезе ООН инициировал Кулеба

Дмитрий Кулеба, фото: «Страна»

https://racurs.ua/n167340-konsultacii-po-budapeshtskomu-memorandumu-v-sovbeze-oon-iniciiroval-kuleba.html

Ракурс

Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел, обратился в Совбез ООН с официальным запросом о проведении срочных консультаций по безопасности Украины.

Об этом Кулеба сегодня, 21 февраля, сообщил на своей странице в Твиттере.

По поручению Президента Украины Владимира Зеленского направил официальный запрос на основе статьи 6 Будапештского меморандума к государствам-членам СБ ООН с требованием немедленно провести консультации по безотлагательным действиям по снижению напряжения и практическим шагам обеспечения безопасности Украины, — отметил Кулеба.

Министр добавил, что сейчас весь мир внимательно следят за действиями РФ по признанию так называемых Л/ДНР.

Все понимают последствия такого шага, — подчернул он. — Сейчас много эмоций и порывов, но именно сейчас все должны хладнокровно фокусироваться на усилиях деэскалации. Другого пути нет.



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Напомним, в России сегодня, 21 февраля, прошло заседание Совета безопасности РФ, на котором обсуждалась возможность официального признания страной-агрессором так называемых ЛНР и ДНР.