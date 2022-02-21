Консультації за Будапештським меморандумом у Радбезі ООН ініціював Кулеба

Дмитро Кулеба, фото: «Страна»

https://racurs.ua/ua/n167340-konsultaciyi-za-budapeshtskym-memorandumom-u-radbezi-oon-iniciuvav-kuleba.html

Ракурс

Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ, звернувся до Ради безпеки ООН із офіційним запитом про проведення термінових консультацій щодо безпеки України.

Про це Кулеба сьогодні, 21 лютого, повідомив на своїй сторінці у Твіттері.

На доручення Президента України Володимира Зеленського направив офіційний запит на основі статті 6 Будапештського меморандуму до держав-членів РБ ООН з вимогою негайно провести консультації щодо невідкладних дій зі зниження напруги та практичних кроків гарантування безпеки України, — зазначив Кулеба.

Міністр додав, що зараз увесь світ уважно стежать за діями РФ щодо визнання так званих Л/ДНР.

Усі розуміють наслідки такого кроку, — зазначив він. — Зараз багато емоцій і поривів, але саме зараз усі мають холоднокровно фокусуватися на зусиллях із деескалації. Іншого шляху немає.



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Нагадаємо, у Росії сьогодні, 21 лютого, відбулося засідання Ради безпеки РФ, на якому обговорювалася можливість офіційного визнання країною-агресором так званих ЛНР та ДНР.