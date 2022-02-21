22 февраля отмечают День скромностиhttps://racurs.ua/n167342-22-fevralya-otmechaut-den-skromnosti.htmlРакурс
22 февраля в мире отмечают День скромности.
Скромность, возможно, самая трудная из всех добродетелей, которые можно по-настоящему приобрести. Парадокс состоит в том, что утверждение о скромности может быть актом гордости — некоторые люди могут быть горды в своем смирении. Чтобы помочь людям на этом пути, ввели соответствующий праздник.
Считается, что в День скромности нельзя хвастаться. Не хвалиться своими успехами и способностями может оказаться гораздо сложнее, чем можно было бы предположить, поскольку окружающая культура часто сосредоточена на себе и успехах, достигнутых человеком.
Чтобы отметить день скромности, не нужно об этом сообщать миру — социальные сети, сайты и другие способы коммуникации должны стать для вас табу. Эти ресурсы являются наиболее явными проводниками наших амбиций и хвастовства — кто демонстрирует свою красоту, кто ум и т. д.
Кто именно был инициатором введения Дня скромности, неизвестно — кто бы это ни был, он явно относился к скромности серьезно и не стал хвалиться тем, что ввел признанный день празднования.
Возможно, этот человек был настолько скромным, что даже не задумывался о том, что мог стать инициатором чего-то, что могло бы зайти так далеко. Возможно, это даже была группа скромных людей.
Также на 22 февраля выпадает Международный день поддержки жертв преступлений.
Жертва преступления — это человек, которому причинен физический, имущественный или моральный вред независимо от того, признан ли он в установленном законом порядке потерпевшим или таким он сам себя считает.
Проблема социальной реабилитации жертв преступлений начала тревожить мировое сообщество в конце XX века. Так, 22 февраля 1990 года правительство Англии опубликовало «Хартию жертв преступлений». С того времени во всем цивилизованном и демократическом мире отмечают День поддержки жертв преступлений.
Среди приоритетов этого праздника — обеспечение компенсации жертвам за причиненный материальный и моральный ущерб.
Православная церковь в этот день чествует мученика Никифора Антиохийского, ставшего жертвой преследований христиан в Римской империи в III веке.
Народные приметы:
- если на деревьях налипает снег — приближается потепление;
- закат этого дня багряный — приближается снегопад;
- если в этот день оттепель — зима затянется;
- если следующая неделя после этого дня будет холодной — март будет очень теплым и солнечным;
- если стекло в доме потемнело — приближается потепление;
- если в этот день ветки деревьев гнутся под снегом, то год будет урожайным.