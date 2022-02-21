На 22 февраля выпадает День скромности, фото: Research Maniacs

https://racurs.ua/n167342-22-fevralya-otmechaut-den-skromnosti.html

Ракурс

22 февраля в мире отмечают День скромности.

Скромность, возможно, самая трудная из всех добродетелей, которые можно по-настоящему приобрести. Парадокс состоит в том, что утверждение о скромности может быть актом гордости — некоторые люди могут быть горды в своем смирении. Чтобы помочь людям на этом пути, ввели соответствующий праздник.

Считается, что в День скромности нельзя хвастаться. Не хвалиться своими успехами и способностями может оказаться гораздо сложнее, чем можно было бы предположить, поскольку окружающая культура часто сосредоточена на себе и успехах, достигнутых человеком.

Чтобы отметить день скромности, не нужно об этом сообщать миру — социальные сети, сайты и другие способы коммуникации должны стать для вас табу. Эти ресурсы являются наиболее явными проводниками наших амбиций и хвастовства — кто демонстрирует свою красоту, кто ум и т. д.

Кто именно был инициатором введения Дня скромности, неизвестно — кто бы это ни был, он явно относился к скромности серьезно и не стал хвалиться тем, что ввел признанный день празднования.

Возможно, этот человек был настолько скромным, что даже не задумывался о том, что мог стать инициатором чего-то, что могло бы зайти так далеко. Возможно, это даже была группа скромных людей.

Также на 22 февраля выпадает Международный день поддержки жертв преступлений.

Жертва преступления — это человек, которому причинен физический, имущественный или моральный вред независимо от того, признан ли он в установленном законом порядке потерпевшим или таким он сам себя считает.

Проблема социальной реабилитации жертв преступлений начала тревожить мировое сообщество в конце XX века. Так, 22 февраля 1990 года правительство Англии опубликовало «Хартию жертв преступлений». С того времени во всем цивилизованном и демократическом мире отмечают День поддержки жертв преступлений.

Среди приоритетов этого праздника — обеспечение компенсации жертвам за причиненный материальный и моральный ущерб.

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Православная церковь в этот день чествует мученика Никифора Антиохийского, ставшего жертвой преследований христиан в Римской империи в III веке.

Народные приметы: