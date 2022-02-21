Путин признал так называемые Л/ДНР и подписал «документы» с боевиками ОРДЛО

Владимир Путин, скриншот видео

https://racurs.ua/n167343-putin-priznal-tak-nazyvaemye-l-dnr-i-podpisal-dokumenty-s-boevikami-ordlo.html

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Владимир Путин, президент страны-агрессора, подписал указ о признании Россией так называемых ДНР и ЛНР.

Об этом он заявил сегодня, 21 февраля, вечером в речи, транслировавшейся в интернете.

В длительной речи Путин снова упоминал многочисленные нарративы антиукраинской кремлевской пропаганды, которые утверждают, что Украину якобы «создал Ленин» и что Донбасс якобы принудительно включили в состав Украины.

Также он снова заявил, что в 2014 году в Украине произошел якобы государственный переворот.

Меняются президенты, депутаты Рады, но не меняется суть, агрессивный националистический характер самого режима, захватившего власть в Киеве. Он целиком и полностью порождение государственного переворота 2014 года, — заявил Путин.

По его словам, в Киеве якобы не признают «любого решения вопроса Донбасса, кроме военного».

В этой связи считаю необходимым принять уже давно назревшее решение — немедленно признать независимость и суверенитет ДНР и ЛНР, — заявил он.



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Также президент страны-агрессора добавил, что российский парламент вскоре рассмотрит ратификацию «договоров о дружбе и взаимопомощи» с псевдореспубликами ЛНР и ДНР.

Сразу после этого Путин в присутствии руководителей террористических организаций ДНР Дениса Пушилина и ЛНР Леонида Пасечника подписал «документы» о признании этих псевдореспублик.