КАСКО: страховка для историй с хэппи эндом

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Ракурс

Момент получения первого патента на автомобиль, ставший серийной моделью, и дату оформления первой страховки на данный вид транспорта разделяют 12 лет. Именно столько времени потребовалось для осознания, что покупка и управление машиной могут быть сопряжены с финансовыми рисками. Фактически со старта практика добровольного автострахования быстро приобрела популярность и распространилась по всему миру. Правда, с появлением обязательной автогражданки многие водители стали ограничиваться лишь этим полисом. Попробуем разобраться, почему такой подход ошибочен. А также дадим пару советов, как оформить КАСКО выгодно.

Защита с расширенным диапазоном

Специалисты страховой компании «УНИКА», являющейся одним из лидеров на украинском рынке данных услуг, каждый день разбирают сотни историй, достойных лечь в основу сценариев для фильмов. Там есть и место нешуточным эмоциям, и влиянию воли случая, и накалу страстей, и безвыходным, на первый взгляд, ситуациям. Правда, для клиентов компании они чаще заканчиваются хэппи эндом. Особенно, если речь идет про владельцев полиса КАСКО, у которых случились неприятности с авто.

В данном случае под проблемами с машиной имеется в виду не только ДТП. Полное КАСКО подразумевает покрытие ущерба при более широком перечне обстоятельств. Страховой договор, например «УНИКА» предполагает финансовое возмещение в следующих ситуациях:

если машина пострадает от пожара или стихийного бедствия;

авто станет объектом противоправных действий третьих лиц (включая угон);

автомобиль будет поврежден при коммунальной аварии, падении деревьев или нападении животных;

повреждения при ДТП.

Расширенный диапазон защиты — это важное, но не главное преимущество КАСКО. Ограничившись полисом ОСАГО, водители часто забывают, что обезопасили себя только на 50 процентов. При аварии обязательная страховка возместит лишь нанесенный ущерб другой стороне. Ремонт же собственного авто ляжет дополнительным финансовым бременем на семейный бюджет. В случае с дорогостоящей машиной эта сумма может быть в десятки раз выше взноса по полису.

Что формирует стоимость КАСКО?

Именно цена вопроса является для многих автовладельцев камнем преткновения при оформлении полиса КАСКО. Одни, словно забыв про расширенный диапазон рисков, считают ее завышенной. Другие не совсем понимают, почему кому-то страховка обходится дешевле, а кому-то дороже. Действительно, здесь нет фиксированной суммы. Цена, словно мозаика, собирается из множества фрагментов-обстоятельств. Здесь наблюдается исключительно индивидуальный подход, который базируется на таких критериях:

1. Возраст лица, оформляемого страховку. Например, для водителей в возрасте 18−25 лет чаще применяется повышенный коэффициент в связи с недостаточным количеством стажа за рулем.

2. Город эксплуатации. Чем крупнее мегаполис, тем выше будет стоимость страховки.

3. Страховая биография. Если в практике водителя не было страховых случаев, сумма будет ниже.

4. Характеристики автомобиля. Год, марка, модель, пробег, статистика по угонам — все это имеет значение при расчете стоимости КАСКО.

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Удорожающим фактором при формировании цены полиса становятся и дополнительные услуги, которые страховая компания часто включает в договор. Если на период ремонта, например, вам не потребуется предоставление другой машины, такие опции стоит исключать. Автоматически снизится и размер взносов.

Сэкономить поможет также страхование с франшизой или частичное КАСКО. В первом случае вы определяете сумму, которую готовы внести самостоятельно при наступлении страхового случая. Полис будет покрывать только то, что выйдет за рамки. Во втором — сужаете количество обстоятельств, при которых будет действовать КАСКО. Например, страхуете только на случай угона или полного повреждения. Понятно, что такой подход гарантирует экономию, но в большинстве случаев она достаточно спорная. Ведь довольно трудно спрогнозировать объем возможного ущерба или причины, которые его вызовут.