Джо Байден ввел санкции против террористических ЛДНР. Фото: Oliver Contreras/www.imago-images.de/Global Look Press

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Ракурс

Санкции против фейковых Луганской народной республики и Донецкой народной республики ввел президент США Джо Байден.

Американский лидер подписал указ о блокировании имущества определенных лиц и запрете определенных соглашений в связи с усилиями Москвы, направленными на подрыв суверенитета и территориальной целостности Украины. Текст указа обнародован на сайте Белого дома.

Действия президента Путина противоречат обязательствам России по минским соглашениям, опровергают заявленную Россией приверженность дипломатии и подрывают суверенитет и территориальную целостность Украины, — говорится в документе.

В США отмечают, что таким образом Москва создает также чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов.

Согласованные Байденом санкции запрещают новые инвестиции и финансовую деятельность представителей США на территории ОРДЛО. В Соединенные Штаты запрещается ввоз любых товаров, услуг или технологий с оккупированных территорий Донбасса. Также запрещается экспорт прямо или косвенно товаров, услуг или технологий из США в ОРДЛО.

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Ограничение предусматривают и блокировку имущества и интересов всех лиц, которые будут вести деятельность на оккупированных территориях или осуществлять материальную помощь или иную поддержку лицам, которые находятся под санкциями. Кроме того, санкциями запрещаются любые транзакции, нарушающие ограничения, введенные этим указом. Также вводятся визовые санкции против лиц, определенных указом.

Напомним, 21 февраля президент России Владимир Путин принял решение о признании террористических группировок ЛДНР. Также глава страны-агрессора поручил Министерству обороны РФ ввести на оккупированный Донбасс российские войска для «поддержания мира».