Владимир Зеленский обратился к украинцам. Скриншот с видео

https://racurs.ua/n167352-zelenskiy-obratilsya-k-ukraincam-posle-priznaniya-putinym-ldnr-video.html

Ракурс

Президент Украины Владимир Зеленский записал обращение к украинцам после признания президентом РФ Владимиром Путиным самопровозглашенных ЛНР и ДНР.

Глава государства подчеркнул, что «причин для бессонной ночи нет». По его словам, международно признанные границы Украины останутся такими же, несмотря на действия Кремля. Украина квалифицирует последние действия страны-агрессора как нарушение суверенитета и территориальной целостности нашего государства. Вся ответственность за эти решения ляжет на политическое руководство России. Заявление Зеленского опубликовал Офис президента в YouTube.

Украинский лидер считает, что признание независимости оккупированных районов Донецкой и Луганской областей может означать односторонний выход России из минских договоренностей и игнорирование решений в рамках «Нормандии». Зеленский убеждает, что это подрывает мирные усилия и разрушает имеющиеся переговорные форматы.

Зеленский добавил, что страна-агрессор, которая восемь лет поддерживала войну на Донбассе, не может поддерживать мир. Президент пообещал, что Украина не отдаст оккупанту свою территорию.

Мы на своей земле, мы ничего и никого не боимся. Мы ничего и никому не должны, мы никому и ничего не отдадим. И мы в этом уверены, потому что сейчас не февраль 2014-го, а февраль 2022-го. Другая страна, другая армия, одна цель. Это — мир, мир в Украине! Слава Украине! — подытожил глава государства.

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Напомним, 21 февраля президент России Владимир Путин принял решение о признании террористических группировок Донецкая народная республика и Луганская народная республика. Теперь Федеральное собрание РФ и Госдума должны поддержать это решение и ратифицировать договоры о дружбе и взаимопомощи с «республиками».

Также глава страны-агрессора поручил Министерству обороны России ввести на оккупированные территории Донбасса российские войска для «поддержания мира».