В Москве рассказали, в каких границах признают ОРДЛО

В Москве рассказали, в каких границах признают ОРДЛОhttps://racurs.ua/n167347-v-moskve-rasskazali-v-kakih-granicah-priznaut-ordlo.htmlРакурс
Россия признает так называемые ЛНР и ДНР в границах, которые фактически установлены.
Об этом заявил заместитель главы комитета Совета федерации РФ по международным делам Андрей Климов, сообщает агентство ТАСС.
Речь идет, разумеется, о тех территориях, которые находятся в установленных сегодня границах. Все остальное находится за рамками юридических действий, — заявил Климов.
Таким образом слова Климова можно расценить как заявление о том, что Россия не будет пытаться в ближайшее время захватить подконтрольные Украине части Донецкой и Луганской областей. Так называемые ДНР и ЛНР сейчас контролируют около трети территории этих регионов.
Он добавил, что вопрос ратификации заявленных сегодня президентом страны-агрессора Владимиром Путиным «договоров о дружбе и сотрудничестве» с этими псевдореспубликами в Совете федерации РФ будет рассмотрен завтра, 22 февраля.
Дальше (после подписания — ред.) этот текст идет на ратификацию в обе палаты Федерального собрания. Завтра мы рассмотрим этот вопрос в рамках ратификационных процедур, — отметил Климов..
Источник: ТАСС