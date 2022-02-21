В Москве рассказали, в каких границах признают ОРДЛО

В России заявили об официальном признании ОРДЛО, фото: ArmiaInform

https://racurs.ua/n167347-v-moskve-rasskazali-v-kakih-granicah-priznaut-ordlo.html

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Россия признает так называемые ЛНР и ДНР в границах, которые фактически установлены.

Об этом заявил заместитель главы комитета Совета федерации РФ по международным делам Андрей Климов, сообщает агентство ТАСС.

Речь идет, разумеется, о тех территориях, которые находятся в установленных сегодня границах. Все остальное находится за рамками юридических действий, — заявил Климов.

Таким образом слова Климова можно расценить как заявление о том, что Россия не будет пытаться в ближайшее время захватить подконтрольные Украине части Донецкой и Луганской областей. Так называемые ДНР и ЛНР сейчас контролируют около трети территории этих регионов.

Он добавил, что вопрос ратификации заявленных сегодня президентом страны-агрессора Владимиром Путиным «договоров о дружбе и сотрудничестве» с этими псевдореспубликами в Совете федерации РФ будет рассмотрен завтра, 22 февраля.

Дальше (после подписания — ред.) этот текст идет на ратификацию в обе палаты Федерального собрания. Завтра мы рассмотрим этот вопрос в рамках ратификационных процедур, — отметил Климов.



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Источник: ТАСС