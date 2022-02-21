Архитектор Ленин, 2 мая в Одессе, притеснения РПЦ — Путин вспомнил Украине свои гебистские страхи

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Выступление Владимира Путина перед россиянами вместило немало ссылок на события истории — и XX, и XXI века. Путин, подписывая указ о признании террористических ЛДНР, снова прошелся по истории Украины.

Президент РФ назвал Владимира Ленина архитектором Украины.

В результате большевистской политики возникла Советская Украина, которую можно с полным основанием назвать Украина имени В.И. Ленина. Он ее автор и архитектор, есть документы. А сейчас благодарные потомки валят в Украине памятники Ленину, это у них декоммунизация называется, — заявил Путин.

В выступлении он угрожал показать настоящую «декоммунизацию» украинским властям, которые «валят памятники Ленину», хотя тот «включил Донбасс в состав этой страны».

Вы хотите декоммунизации? Ну что ж, нас это вполне устраивает. Но не нужно, как говорится, останавливаться на полпути. Мы готовы показать вам, что значит для Украины настоящая декоммунизация, — продолжил он.

Кроме того, Путин пообещал наказать виновных за трагедию 2 мая 2014 года в Одессе.

Он заявил, что «имена преступников, виновных в трагедии в Одессе, нам известны», и РФ сделает все, чтобы их найти.

По версии Путина, власти Украины продолжают преследовать прихожан и духовенство РПЦ, которая в Украине все еще называется Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП). В Киеве, по его мнению, «продолжают готовить расправу над УПЦ МП».

Трагедию церковного раскола власти Украины цинично превратили в инструмент государственной политики. Нынешнее руководство страны не реагирует на просьбу граждан Украины отменить законы, ущемляющие права верующих, — продолжил Путин.

Другие заявления лидера страны-агрессора во время подписания указа о признании террористических Л\ДНР были такими:

Современная Украина полностью создана Россией путем отторжения части ее исторических территорий, и у жителей никто ничего не спрашивал. У Украины никогда не было своей настоящей государственности и она скопировала ее модель.

О ситуации на Донбассе: «Убийства мирных жителей, блокада, издевательства над людьми, включая детей, женщин, пожилых, не прекращаются. А вот так называемый цивилизованный мир решил этого не замечать».



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