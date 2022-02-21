Архітектор Ленін, 2 травня в Одесі, утиски РПЦ - Путін пригадав Україні свої гебістські образи

В результаті більшовицької політики виникла Радянська Україна. Яку можна з повною підставою назвати Україна імені В.І. Леніна. Він її автор та архітектор, є документи. А зараз вдячні нащадки понесли в Україні пам’ятники Леніну, це у них декомунізація називається, — заявив Путін.

У виступі він погрожував показати справжню «декомунізацію» українській владі, яка «валить пам’ятники Леніну», хоч той «включив Донбас до складу цієї країни».

Ви хочете декомунізації? Ну що ж, нас це цілком влаштовує. Але не потрібно, як то кажуть, зупинятися на півдорозі. Ми готові показати вам, що означає для України справжня декомунізація, — продовжив він.

Крім того, Путін пообіцяв покарати винних за трагедію 2 травня 2014 року в Одесі

Він заявив, що «імена злочинців, винних у трагедії в Одесі, нам відомі» і РФ зробить усе, щоб їх знайти.

За версією Путіна, влада України продовжує переслідувати парафіян і духовенство РПЦ, яка в Україні все ще має назву Українська православна церква Московського патріархату (УПЦ МП). У Києві, на його думку, «продовжують готувати розправу над УПЦ МП».

Трагедію церковного розколу влада України цинічно перетворила на інструмент державної політики. Нинішнє керівництво країни не реагує на прохання громадян України скасувати закони, що ущемляють права вірян, — продовжив Путін.

Інші заяви лідера країни-агресора під час підписання указу про визнання терористичних угруповань були такими: