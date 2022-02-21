Двоє українських військових загинули на Донбасі

Двоє українських військових загинули на Донбасіhttps://racurs.ua/ua/n167345-dvoie-ukrayinskyh-viyskovyh-zagynuly-na-donbasi.htmlРакурс
На Донбасі сьогодні, 21 лютого, загинули двоє українських військових.
Інцидент стався в результаті обстрілу бойовиками селища Зайцеве. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.
Також в результаті обстрілу у Зайцевому було поранено трьох військових. Ще один військовий отримав поранення у Водяному.
Поліція кваліфікувала ці події за ст. 258 Кримінального кодексу (терористичний акт).
Також у поліції розповіли деталі сьогоднішнього обстрілу селища Новолуганське Донецької області, де загинув 51-річний мирний житель.
Близько 17.20 в селищі Новолуганське снаряд влучив у квартиру на другому поверсі, також під вогнем опинився колишній гуртожиток, де зараз функціонують магазини, — зазначають у поліції. — Пошкоджено газогін.
Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 438 Кримінального кодексу (порушення законів і звичаїв війни).
Зазначається, що, станом на 18.30 сьогоднішнього дня з початку доби зафіксовано вісім пошкоджень інфраструктури в результаті здійснених бойовиками обстрілів.
Без водопостачання залишилася Авдіївка та навколишні села, а також Мар’їнка, Красногорівка та Верхньоторецьке, — зазначають у поліції. — Електропостачання відсутнє в Красногорівці, а також двох населених пунктах поблизу Торецька — Дружба та Озарянівка.
Нагадаємо, президент країни-агресора Володимир Путін сьогодні заявив про визнання Росією псевдореспублік ДНР та ЛНР.