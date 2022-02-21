Байден провів секретні переговори із Зеленським щодо визнання Кремлем ЛДНР

Байден провів секретні переговори із Зеленський щодо визнання Кремлем ЛДНР

https://racurs.ua/ua/n167344-bayden-proviv-sekretni-pergovory-iz-zelenskyy-schodo-vyznannya-kremlem-ldnr.html

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Президент Володимир Зеленський обговорив із президентом США Джо Байденом рішення Путіна про визнання Росією незалежності ЛНР-ДНР. У Білому домі розмову назвали секретною.

Очікується також розмова Зеленського із Борисом Джонсоном. Крім того, пізно увечері 21 лютого розпочалося засідання РНБО.

Тим часом світ вже відреагував на дії РФ. Латвія закликала Євросоюз негайно запровадити санкції проти Росії.

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн назвала рішення Москви щодо ОРДЛО грубим порушенням міжнародного права та мінських домовленостей.

Глава МЗС Данії назвав рішенні Росії ворожим. Він закликав РФ припинити порушувати міжнародне право.

Голова Європейської Ради Шарль Мішель, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель назвали рішення Росії кричущим порушенням міжнародного права. В Євросоюзі наголосили, що відповідь обов’язково буде.

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Прем'єр Польщі Матеуш Моравецький закликає запровадити санкції проти Росії.

Башар Асад повідомив, що Сирія буде готова визнати так звані «ЛНР» та «ДНР».