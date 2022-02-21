Байден провел секретные переговоры с Зеленским о признании Кремлем ЛДНР

https://racurs.ua/n167344-bayden-provel-sekretnye-peregovory-s-zelenskim-o-priznanii-kremlem-ldnr.html

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Президент Владимир Зеленский 21 февраля обсудил с президентом США Джо Байденом решение Путина о признании Россией независимости ЛНР-ДНР. В Белом доме разговор назвали секретным.

Ожидается также разговор Зеленского с Борисом Джонсоном. Кроме того, поздно вечером 21 февраля началось заседание СНБО.

Тем временем мир уже отреагировал на действия РФ. Латвия призвала Евросоюз немедленно ввести санкции против России.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала решение Москвы по ОРДЛО грубым нарушением международного права и минских договоренностей.

Глава МИД Дании назвал решение России враждебным. Он призвал РФ прекратить нарушать международное право.

Глава Европейского Совета Шарль Мишель, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен и верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель назвали решение России вопиющим нарушением международного права. В Евросоюзе подчеркнули, что ответ обязательно будет.

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Премьер Польши Матеуш Моравецкий призывает ввести санкции против России.

Башар Асад сообщил, что Сирия будет готова признать так называемые «ЛНР» и «ДНР»