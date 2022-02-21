Двое украинских военных погибли на Донбассе

На Донбассе погибли два украинских военных, фото: «Украинская правда»

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Ракурс

На Донбассе сегодня, 21 февраля, погибли двое украинских военных.

Инцидент произошел в результате обстрела боевиками поселка Зайцево. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Также в результате обстрела в Зайцево были ранены трое военных. Еще один военный получил ранение в Водяном.

Полиция квалифицировала эти события по ст. 258 Уголовного кодекса (террористический акт).

Также в полиции рассказали детали сегодняшнего обстрела поселка Новолуганское Донецкой области, где погиб 51-летний мирный житель.

Около 17.20 в поселке Новолуганское снаряд попал в квартиру на втором этаже, также под огнем оказалось бывшее общежитие, где сейчас функционируют магазины, — отмечают в полиции. — Поврежден газопровод.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 438 Уголовного кодекса (нарушение законов и обычаев войны).

Отмечается, что по состоянию на 18.30 с начала суток зафиксированы восемь повреждений инфраструктуры в результате совершенных боевиками обстрелов.

Без водоснабжения осталась Авдеевка и окрестные села, а также Марьинка, Красногоровка и Верхнеторецкое, — отмечают в полиции. — Электроснабжение отсутствует в Красногоровке, а также двух населенных пунктах вблизи Торецка — Дружбе и Озаряновке.

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Напомним, президент страны-агрессора Владимир Путин сегодня заявил о признании Россией псевдореспублик ДНР и ЛНР.