У Москві розповіли, в яких межах визнають ОРДЛО

У Росії заявили про офіційне визнання ОРДЛО, фото: ArmiaInform

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Росія визнає так звані ЛНР та ДНР в межах, які наразі фактично встановлені.

Про це заявив заступник голови комітету Ради федерації РФ з міжнародних справ Андрій Клімов, повідомляє агентство ТАСС.

Йдеться, зрозуміло, про ті території, які перебувають у встановлених сьогодні межах. Решта перебуває за межами юридичних дій, — заявив Клімов.

Таким чином, слова Клімова можна розцінити як заяву про те, що Росія не намагатиметься найближчим часом захопити підконтрольні Україні частини Донецької та Луганської областей. Так звані ДНР та ЛНР наразі контролюють близько третини території цих регіонів.

Він додав, що питання ратифікації заявлених сьогодні президентом країни-агресора Володимиром Путіним «договорів про дружбу та співробітництво» з цими псевдореспубліками у Раді федерації РФ розглянуть завтра, 22 лютого.

Далі (після підписання — ред.) цей текст йде на ратифікацію в обидві палати Федеральних зборів. Завтра ми розглянемо це питання у рамках ратифікаційних процедур, — зазначив Клімов.



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Джерело: ТАСС