Володимир Зеленський звернувся до українців. Скріншот з відео

https://racurs.ua/ua/n167352-zelenskyy-zvernuvsya-do-ukrayinciv-pislya-vyznannya-putinym-ldnr-video.html

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Президент України Володимир Зеленський записав звернення до українців після визнання президентом РФ Володимиром Путіним самопроголошених ЛНР та ДНР.

Очільник держави наголосив, що «причин для безсонної ночі немає". За його словами, міжнародно визнані кордони України залишаться такими ж, попри дії Кремля. Україна кваліфікує останні дії країни-агресора як порушення суверенітету та територіальної цілісності нашої держави. Вся відповідальність за ці рішення ляже на політичне керівництво Росії. Заяву Зеленського опублікував Офіс президента в YouTube.

Український лідер вважає, що визнання незалежності окупованих районів Донецької та Луганської областей може означати односторонній вихід Росії з мінських домовленостей та ігнорування рішень в рамках «Нормандії». Зеленський переконує, що це підриває мирні зусилля та руйнує наявні переговорні формати.

Зеленський додав, що країна-агресор, яка вісім років підтримувала війну на Донбасі, не може підтримувати мир. Президент пообіцяв, що Україна не віддасть окупанту свою територію.

Ми на своїй землі, ми нічого й нікого не боїмось. Ми нічого й нікому не винні, ми нікому і нічого не віддамо. І ми в цьому впевнені, бо зараз не лютий 2014-го, а лютий 2022-го. Інша країна, інша армія, одна мета. Це — мир, мир в Україні! Слава Україні! — підсумував глава держави.

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Нагадаємо, 21 лютого президент Росії Володимир Путін ухвалив рішення про визнання терористичних угруповань Донецька народна республіка та Луганська народна республіка. Тепер Федеральні збори РФ та Держдума повинні підтримати це рішення та ратифікувати договори про дружбу та взаємодопомогу з «республіками».

Також глава країни-агресора доручив Міністерству оборони Росії ввести на окуповані території Донбасу російські війська для «підтримки миру».