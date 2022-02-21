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Ракурс
утін доручив Міноборони РФ ввести російські війська на територію ОРДЛО для «забезпечення миру».

Путін доручив Міноборони РФ ввести російські війська на територію ОРДЛО (ДОКУМЕНТ)

21 лют 2022, 23:29
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Володимир Путін, президент РФ, в указах про визнання «ЛНР» та «ДНР» доручив Міністерству оборони ввести на ці окуповані території російські війська для «підтримки миру».

Російське Міноборони «забезпечить здійснення Збройними силами РФ функцій із забезпечення миру» в ОРДЛО до встановлення дипломатичних відносин із так званими Луганською і Донецькою «народними республіками».

Укази Путіна про визнання «ЛНР» і «ДНР» опубліковані пізно увечері 21 лютого на порталі правової інформації РФ.

Крім того, президент Росії доручив Міністерству закордонних справ встановити дипломатичні відносини з так званими «Л/ДНР» та розпочати перемовини про укладання «договору про дружбу, співробітництво і взаємну допомогу».

До моменту встановлення так званих дипвідносини із самопроголошеними «республіками», Міністерство оборони РФ за зверненням ватажків «Л/ДНР» має забезпечити на території ОРДЛО «функції з підтримання миру».



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Джерело: Ракурс


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