Реакція Києва на визнання терористичних Л/ДНР - трансляція брифінгу РНБО

https://racurs.ua/ua/n167349-reakciya-kyieva-na-vyznannya-terorystychnyh-l-dnr-translyaciya-bryfingu-rnbo.html

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Президент України Володимир Зеленський 21 лютого скликав термінове засідання РНБО. Головними темами засідання мають стати російська загроза Україні та «визнання» Росією так званих «ЛДНР».

Пізно увечері 21 лютого до медіа вийшли представники української влади. Напередодні засідання джерела частини ЗМІ в Офісі президента повідомляли, що Київ може оголосити воєнний стан в Луганській та Донецькій областях.

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Нагадаємо, що Росія визнає так звані ЛНР та ДНР в межах, які наразі фактично встановлені.