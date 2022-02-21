Світ вибухнув гнівом на адресу Москви, США запроваджують перші санкції на Л/ДНР

Світ вибухнув гнівом на адресу Москви, США запроваджують перші санкції против Л/ДНРhttps://racurs.ua/ua/n167348-svit-vybuhnuv-gnivom-na-adresu-moskvy-ssha-zaprovadjuut-pershi-sankciyi-na-l-dnr.htmlРакурс
Білий дім повідомив, що США негайно накладуть санкції на «ДНР» та «ЛНР». Санкції введуть проти всіх, хто фінансує «ДНР» та «ЛНР» або працює на окупованих територіях. У США заявили, що це не всі санкції, про інші обмеження повідомлять згодом.
США заборонять будь-які фінансові операції з «Л/ДНР». Кажуть, що такого кроку очікували й готові «негайно реагувати».
Президентка Єврокомісії запевнила, що ЄС та союзники відреагують на рішення Путіна «єдністю, твердістю та рішучістю на знак солідарності з Україною».
Очільник європейської дипломатії Жозеп Боррель назвав грубим порушенням міжнародного права визнання незалежності окупованих районів Донецької та Луганської областей, обіцяє тверду і рішучу реакцію.
Визнання двох сепаратистських територій в Україні є грубим порушенням міжнародного права, територіальної цілісності України та мінських угод. ЄС та його партнери відреагують єдністю, твердістю та рішучістю на знак солідарності з Україною, — написав Боррель у Twitter.
Прем'єр Польщі заявив, що визнання Росією «ДНР» та «ЛНР» є актом агресії проти України, на який необхідно відповісти негайними санкціями.
Генеральний секретар НАТО заявив, що рішення РФ ще більше підриває територіальну цілісність України та порушує мінські домовленості.
Прем'єр-міністр Великої Британії каже, що визнання «Л/ДНР» — це порушення міжнародного права, суверенітету і територіальної цілісності України. За його словами, це є «темним знаком» того, що ситуація рухається в неправильному напрямку.
Президент Грузії назвала визнання фейкових утворень ДНР та ЛНР із боку Росії повторенням сценарію 2008 року. МЗС ФРН закликало скасувати рішення про визнання ЛДНР.
Міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо виступив із засудженням рішення влади Росії. Прем'єр-міністр Латвії закликав країни до рішучих заходів для реакції визнання псевдореспублік.
Тим часом Венесуела, Куба та Нікарагуа обіцяли визнати незалежність терористів.