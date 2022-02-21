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Ракурс
Світ вибухнув гнівом на адресу Москви, США запроваджують перші санкції на Л/ДНР

Світ вибухнув гнівом на адресу Москви, США запроваджують перші санкції против Л/ДНР

21 лют 2022, 23:01
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Білий дім повідомив, що США негайно накладуть санкції на «ДНР» та «ЛНР». Санкції введуть проти всіх, хто фінансує «ДНР» та «ЛНР» або працює на окупованих територіях. У США заявили, що це не всі санкції, про інші обмеження повідомлять згодом.

США заборонять будь-які фінансові операції з «Л/ДНР». Кажуть, що такого кроку очікували й готові «негайно реагувати».

Президентка Єврокомісії запевнила, що ЄС та союзники відреагують на рішення Путіна «єдністю, твердістю та рішучістю на знак солідарності з Україною».

Очільник європейської дипломатії Жозеп Боррель назвав грубим порушенням міжнародного права визнання незалежності окупованих районів Донецької та Луганської областей, обіцяє тверду і рішучу реакцію.

Визнання двох сепаратистських територій в Україні є грубим порушенням міжнародного права, територіальної цілісності України та мінських угод. ЄС та його партнери відреагують єдністю, твердістю та рішучістю на знак солідарності з Україною, — написав Боррель у Twitter.

Прем'єр Польщі заявив, що визнання Росією «ДНР» та «ЛНР» є актом агресії проти України, на який необхідно відповісти негайними санкціями.

Генеральний секретар НАТО заявив, що рішення РФ ще більше підриває територіальну цілісність України та порушує мінські домовленості.

Прем'єр-міністр Великої Британії каже, що визнання «Л/ДНР» — це порушення міжнародного права, суверенітету і територіальної цілісності України. За його словами, це є «темним знаком» того, що ситуація рухається в неправильному напрямку.

Президент Грузії назвала визнання фейкових утворень ДНР та ЛНР із боку Росії повторенням сценарію 2008 року. МЗС ФРН закликало скасувати рішення про визнання ЛДНР.



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Міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо виступив із засудженням рішення влади Росії. Прем'єр-міністр Латвії закликав країни до рішучих заходів для реакції визнання псевдореспублік.

Тим часом Венесуела, Куба та Нікарагуа обіцяли визнати незалежність терористів.

Джерело: Ракурс


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