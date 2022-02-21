Мир взорвался гневом в адрес Москвы, США вводят первые санкции против Л/ДНР

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Белый дом сообщил, что США немедленно наложат санкции на ДНР и ЛНР. Санкции будут введены против всех, кто финансирует «ДНР» и «ЛНР» или работает на оккупированных территориях. В США заявили, что это не все санкции, о других ограничениях сообщат впоследствии.

США запретят какие-либо финансовые операции с «Л/ДНР». В Вашингтоне говорят, что ждали от Москвы решения о признании террористов и готовы «немедленно реагировать».

Президент Еврокомиссии заверила, что ЕС и союзники отреагируют на решение Путина «единством, твердостью и решительностью в знак солидарности с Украиной».

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель назвал грубым нарушением международного права признание независимости оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, обещает жесткую и решительную реакцию.

Признание двух сепаратистских территорий на Украине является грубым нарушением международного права, территориальной целостности Украины и минских соглашений. ЕС и его партнеры отреагируют единством, твердостью и решительностью в знак солидарности с Украиной, — написал Боррель в Twitter.

Премьер Польши заявил, что признание Россией ДНР и ЛНР является актом агрессии против Украины, на который необходимо ответить немедленными санкциями.

Генеральный секретарь НАТО заявил, что решение РФ еще больше подрывает территориальную целостность Украины и нарушает минские договоренности.

Премьер-министр Великобритании говорит, что признание «Л/ДНР» — это нарушение международного права, суверенитета и территориальной целостности Украины. По его словам, это «темный знак» того, что ситуация движется в неправильном направлении.

Президент Грузии назвала признание фейковых образований ДНР и ЛНР со стороны России повторением сценария 2008 года. МИД ФРГ призвал отменить решение о признании ЛДНР.

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Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо выступил с осуждением решения властей России. Премьер-министр Латвии призвал страны к решительным мерам по поводу реакции признания псевдореспублик.

Тем временем Венесуэла, Куба и Никарагуа обещали признать независимость террористов.