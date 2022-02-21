Реакция Киева на признание террористических Л/ДНР — трансляция брифинга СНБО

https://racurs.ua/n167349-reakciya-kieva-na-priznanie-terroristicheskih-l-dnr-translyaciya-brifinga-snbo.html

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Президент Украины Владимир Зеленский 21 февраля созвал срочное заседание СНБО. Главными темами заседания должна стать российская угроза Украине и «признание» Россией так называемых «ЛДНР».

Поздним вечером 21 февраля к медиа вышли представители украинской власти. В преддверии заседания источники части СМИ в Офисе президента сообщали, что Киев может объявить военное положение в Луганской и Донецкой областях.

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Напомним, что Россия признает так называемые ЛНР и ДНР в пределах, которые фактически установлены.