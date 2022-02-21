Путин поручил Минобороны РФ ввести российские войска на территорию ОРДЛО

https://racurs.ua/n167350-putin-poruchil-minoborony-rf-vvesti-rossiyskie-voyska-na-territoriu-ordlo-dokument.html

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Владимир Путин, президент РФ, в указах о признании фейковых ЛНР и ДНР поручил Министерству обороны ввести на эти оккупированные территории российские войска для поддержки мира.

Российское Минобороны «обеспечит осуществление Вооруженными силами РФ функций по обеспечению мира» в ОРДЛО до установления дипломатических отношений с так называемыми Луганской и Донецкой «народными республиками».

Указы Путина о признании ЛНР и ДНР опубликованы поздно вечером 21 февраля на портале правовой информации РФ.

Кроме того, президент России поручил Министерству иностранных дел установить дипломатические отношения с так называемыми «Л/ДНР» и начать переговоры о заключении «договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи».

До установления дипотношений с самопровозглашенными «республиками», Министерство обороны РФ по обращению главарей «Л/ДНР» должно обеспечить на территории ОРДЛО «функции по поддержанию мира».

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