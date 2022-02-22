За сутки на Донбассе погибли два бойца ВСУ. Фото: variant.com.ua

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Ракурс

Ситуация на Донбассе остается довольно напряженной, потому что российские наемники и боевики ЛДНР не прекращают огонь.

За минувшие сутки, 21 февраля, оккупанты 84 раза открывали огонь по украинским позициям. В результате агрессии двое бойцов Вооруженных сил Украины погибли, 12 военных получили ранения, а еще шестеро — боевые травмы. Об этом 22 февраля сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.

Оккупанты обстреляли Талакивку, Пищевик, Красногоровку, Водяное, Станицу Луганскую, Счастье, Лебединское, Чермалык, Каменку, Новолуганское, Новоселовку Вторую, Новоселовку, Новомихайловку, Лопаскино, Гнутово, Врубовку, Павлополь, Зайцево, Пески, Николаевку, Верхнеторецкое, Троицкое. Также под обстрел врага попали Луганское, Старогнатовка, Гранитное, Марьинка, Опытное, Широкино, Прицепиловка, Нью-Йорк, Новотошковское, Светлодарск, Майорск, Шумы, Южное, Славное, Новогнатовка, Невельское и Новотроицкое.

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По состоянию на 7.00 22 февраля противник совершил три нарушения режима тишины. Дважды стреляли из вооружения, которое запрещено минскими соглашениями. Сегодня боевики обстреляли Счастье и Мариуполь. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил 22 февраля нет.

Напомним, 21 февраля в результате обстрела в Зайцево ранили трех военных. Еще один боец ВСУ получил ранение в Водяном, а в Новолуганском погиб 51-летний мирный житель. Полиция квалифицировала эти события по ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.