«ЛДНР» «признают» в пределах Луганской и Донецкой областей — глава комитета Госдумы

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Глава комитета Госдумы РФ по делам СНГ Леонид Калашников заявил, что так называемые «республики» «ДНР» и «ЛНР» будут признаны в пределах Донецкой и Луганской областей.

Утром 22 февраля комитеты Госдумы по международным делам и делам СНГ, евразийской интеграции и связям рекомендовали ратифицировать договоры «О дружбе и сотрудничестве России с Донецкой и Луганской народными республиками».

Законопроекты о ратификации «договоров» с фейковыми группировками «ЛНР» и «ДНР» внесены в электронную базу Госдумы.

В соглашении РФ и его террористов на Донбассе четко не указывается территория, но Калашников заявил росСМИ, что «имеется в виду государственность, утвержденная на старом и едином референдуме, который был проведен в других пределах, чем те, которые сейчас занимает ДНР».

Он уточнил, что «сейчас ДНР и ЛНР занимают территорию меньше, чем это было на референдуме, но считают, что их государственность распространяется на всю территорию».

А когда эти границы будут восстанавливаться, в этом соглашении и не предусмотрено. Как они будут восстанавливаться, это не наши с вами компетенции, — добавил глава комитета.



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Вопрос о ратификации договоров «дружбы и взаимопомощи с Донецкой и Луганской народными республиками» Госдума и Совет федерации страны-агрессора рассмотрит сегодня же. Пленарное заседание нижней палаты начинается в 12:00.

Ранее заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам Андрей Климов заявил, что Россия признает оккупированные территории Донецкой и Луганской областей в пределах, «ныне фактически установленных».