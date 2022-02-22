Россия сможет строить военные базы на оккупированном Донбассе. Фото: Анадолу

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Военные базы Российской Федерации могут появиться на территории оккупированного Донбасса.

Базы страны-агрессора могут появиться в ОРДЛО, если будет ратифицирован так называемый договор о дружбе между террористическими Луганской народной республикой и Донецкой народной республикой. Строительство баз на территории оккупированной Украины предусматривает ст. 5 «Договора о дружбе» с ДНР. Аналогичное соглашение заключено и с ЛНР. Об этом сообщает РИА «Новости».

В договоре отмечается, что «с целью обеспечения безопасности договаривающихся сторон, а также мира и стабильности каждая договаривающаяся сторона будет предоставлять другой договаривающейся стороне право строительства, использования и совершенствования ее вооруженными силами военной инфраструктуры и военных баз (объектов) на своей территории».

Также в соглашении говорится о том, что «условия и порядок реализации такого права в каждом случае определяется отдельным «договором».

Напомним, 21 февраля президент России Владимир Путин решил признать террористические группировки Донецкая народная республика и Луганская народная республика. Министерству обороны РФ уже поручили ввести на оккупированные территории Донбасса российские войска для «поддержания мира».

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Заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам Андрей Климов заявил, что Москва признает самопровозглашенные ЛНР и ДНР в границах, которые сейчас фактически установлены.

Источник: РИА «Новости»