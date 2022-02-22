Россия будет строить военные базы на Донбассе — по «соглашению о дружбе» с ЛДНРhttps://racurs.ua/n167357-rossiya-budet-stroit-voennye-bazy-na-donbasse-po-soglasheniu-o-drujbe-s-ldnr.htmlРакурс
Военные базы Российской Федерации могут появиться на территории оккупированного Донбасса.
Базы страны-агрессора могут появиться в ОРДЛО, если будет ратифицирован так называемый договор о дружбе между террористическими Луганской народной республикой и Донецкой народной республикой. Строительство баз на территории оккупированной Украины предусматривает ст. 5 «Договора о дружбе» с ДНР. Аналогичное соглашение заключено и с ЛНР. Об этом сообщает РИА «Новости».
В договоре отмечается, что «с целью обеспечения безопасности договаривающихся сторон, а также мира и стабильности каждая договаривающаяся сторона будет предоставлять другой договаривающейся стороне право строительства, использования и совершенствования ее вооруженными силами военной инфраструктуры и военных баз (объектов) на своей территории».
Также в соглашении говорится о том, что «условия и порядок реализации такого права в каждом случае определяется отдельным «договором».
Напомним, 21 февраля президент России Владимир Путин решил признать террористические группировки Донецкая народная республика и Луганская народная республика. Министерству обороны РФ уже поручили ввести на оккупированные территории Донбасса российские войска для «поддержания мира».
Заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам Андрей Климов заявил, что Москва признает самопровозглашенные ЛНР и ДНР в границах, которые сейчас фактически установлены.
Источник: РИА «Новости»