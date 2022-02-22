В Україні минув пік захворюваності на коронавірус – Ляшко

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Коронавірус в Україні йде на спад, заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко. Середньодобова кількість померлих від ускладнень коронавірусу припинила зростати й останні п’ять днів перебуває на плато у близько 240 осіб на добу.

Очільник МОЗ додав, що кількість госпіталізацій і померлих менша, ніж на піку попередньої хвилі штаму «Дельта». Про це Ляшко заявив на брифінгу 22 лютого.

Рівень госпіталізацій в Україні вже нижчий за граничний показник адаптивного карантину у 60 осіб на 100 тис. населення, а летальність зменшилася у чотири рази — з 2% до 0,5%, — сказав він.

Водночас міністр зауважив, що смертність є відкладеним показником, який починає спадати на два-три тижні пізніше, ніж реєструються випадки захворюваності й госпіталізацій.

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Нагадаємо, за минулу добу, 21 лютого, в Україні зафіксовано 24 тис. 440 нових підтверджених випадків коронавірусу. Від ускладнень хвороби померли 287 людей.