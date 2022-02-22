В Украине прошел пик заболеваемости коронавирусом – Ляшко

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Коронавирус в Украине идет на спад, заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко. Среднесуточное количество умерших от осложнений коронавируса перестало расти и последние пять дней находится на плато около 240 человек в сутки.

Глава Минздрава добавил, что количество госпитализаций и умерших меньше, чем на пике предыдущей волны штамма «Дельта». Об этом Ляшко заявил на брифинге 22 февраля.

Уровень госпитализаций в Украине уже ниже предельного показателя адаптивного карантина в 60 человек на 100 тыс. населения, а летальность уменьшилась в четыре раза — с 2% до 0,5%, — сказал он.

В то же время министр отметил, что смертность является отложенным показателем, который начинает спадать на две-три недели позже, чем регистрируются случаи заболеваемости и госпитализаций.

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Напомним, за минувшие сутки, 21 февраля, в Украине зафиксировано 24 тыс. 440 новых подтвержденных случаев коронавируса. От осложнений болезни умерли 287 человек.