Боже, яке ж воно кончене – Сеть отреагировала смешными мемами на спич Путина

https://racurs.ua/n167363-boje-yake-j-vono-konchene-set-otreagirovala-smeshnymi-memami-na-spich-putina-foto.html

Ракурс

Украинцы в сети отреагировали на речь лидера страны-агрессора и признание Россией так называемой независимости группировок ЛНР и ДНР.

Пользователей не так устрашило или удивило «признание» давно оккупированных территорий, как-то, что именно в течение часа «говорил маньяк — диктатор с ядерной кнопкой».

Что остановит больного человека, для которого ничего не стоит ни жизнь собственных граждан, ни жизнь вообще? Немцы прошли трудный путь очищения от гитлеризма и нацизма, хотя, как видим по реакции на актуальные события, последствия остались. У россиян свой путь очищения еще впереди. А нам нужно очищаться от инфантилизма, безответственности, коррупции, непрофессионализма. Особенно на выборах и в государственном управлении, — написал в Фейсбуке нардеп Николай Княжицкий.

Одновременно сеть разразилась картинками, мемами и цитатами, в которых украинцы показали свое отношение к речи Путина и новому этапу прямой агрессии РФ. Больше всего досталось президенту страны-агрессора за заявление о Ленине-отце украинской государственности.

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