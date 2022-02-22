Российская экономика отмечает потери после признания Путиным ЛДНР. Фото: uainfo.org

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Курс российского рубля 22 февраля снизился на фоне информации о признании Кремлем террористических ЛНР и ДНР.

Курс евро поднялся выше 91 руб. за евро, а доллар торгуется по направлению к 81 руб. за 1 долл. Индекс «Мосбиржи» к 9.55 21 февраля составил 2829,96 пункта (-6,81%); цены большинства «голубых фишек» на «Московской бирже» демонстрируют отрицательную динамику в пределах 14,6%. Об этом сообщает «Интерфакс».

Упали в цене акции АФК «Система» (-14,6%), «МТС» (-11,7%), «Интер РАО» (-10,1%), «Татнефти» (-9,6%), «Газпрома» (-9,4%), Polymetal (-9,3%), «Сургутнефтегаза» (-9,1%), «Магнита» (-9%), «Полюса» (-8,1%), «Русгидро» (-7,9%), «Сбербанка» (-7,7%), расписки Ozon (-7,3%) и TCS Group Holding (-6,3%), акции ММК (-7,2%), ВТБ (-6,9%), «Алроса» (-6%), «Московской биржи» (-5,8%), «Новатэка» (-5,7%), «Норникеля» (-5,7%), «Северстали» (-5,3%), НЛМК (-5%), «Лукойла» (-4,7%), «Яндекса» (-4,5%), «Русала» (-3,7%), «Аэрофлота» (-2,6%), «Роснефти» (-2,6%), «Сургутнефтегаза» (-3,9%).

Российские эксперты уверены, что падение российского рубля и экономики РФ происходят на фоне риска полномасштабного военного вторжения России в Украину и усиления санкций Запада против России.

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Напомним, 21 февраля президент России Владимир Путин принял решение о признании террористических группировок Донецкая народная республика и Луганская народная республика. Такое решение он принял после внеочередного заседания Совета безопасности, связанное с обострением ситуации на Донбассе.

Источник: «Инфтерфакс»