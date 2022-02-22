Умер диссидент и герой Украины Иван Дзюба

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Ракурс

Иван Дзюба, украинский литературовед, литературный критик и диссидент, умер 22 февраля на 91-м году жизни.

Он был интеллектуальным проводником и представителем украинского «шестидесятничества». О смерти героя Украины сообщил литературовед, политический и общественный деятель Николай Жулинский.

Сегодня утром во сне жизни отошел за пределы этого земного мира уникальный человек — Иван Дзюба. Одно имя уже говорит много. Много, потому что это один из лидеров национального, духовного возрождения второй половины ХХ и начала ХХІ века, — отметил он.

Что известно об Иване Дзюбе

Иван Дзюба родился 26 июля 1931 года. Был академиком НАН Украины, руководителем отдела общих энциклопедических исследований Института энциклопедических исследований.

С 1992 по 1994 возглавлял Министерство культуры Украины. На протяжении 1999−2001 годов был главой комитета по национальной премии Украины имени Тараса Шевченко.

В 1970-х годах был подвергнут гонениям из-за взглядов. В 1972 году его исключили из Союза писателей Украины.

А в 1973 году Дзюбу приговорили к пяти годам заключения и пяти годам ссылки за «антисоветский» труд «Интернационализм или русификация?», но он «был помилован».

В 70-й день рождения Ивана Дзюбы, 26 июля 2001 года, президент Украины Леонид Кучма присвоил ему звание героя Украины и вручил орден за выдающиеся трудовые достижения, заслуги перед Украиной в развитии ее государственности и возрождении национальной духовности.

Автор десятков публикаций, книг, в частности о Тарасе Шевченко, исследований о культуре и политике. Среди последних работ — книга «Черный романтик: Сергей Жадан».

Один из соучредителей «Народного движения Украины» и участник инициативной группы «Первого декабря».

В 2006 году журналисты спросили Ивана Дзюбу, каким образом он бы писал «Интернационализм или русификацию?» (1965 год) в наши дни. Он ответил так: