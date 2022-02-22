Помер дисидент та герой України Іван Дзюба. Фото: Арміяінформ

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Ракурс

Іван Дзюба, український літературознавець, літературний критик та дисидент, помер 22 лютого на 91-році життя.

Він був інтелектуальним провідником і речником українського «шістдесятництва». Про смерть героя України повідомив літературознавець, політичний і громадський діяч Микола Жулинський.

Сьогодні вранці уві сні відійшла за межі цього земного світу унікальна людина — Іван Дзюба. Одне ім’я вже говорить багато. Багато, бо це один із лідерів національного, духовного відродження другої половини XX і початку XXI століття, — зазначив він.

Що відомо про Івана Дзюбу

Іван Дзюба народився 26 липня 1931 року. Був академіком НАН України, керівником відділу загальних енциклопедичних досліджень Інституту енциклопедичних досліджень.

З 1992 до 1994 очолював Міністерство культури України. Упродовж 1999−2001 років був головою комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка.

У 1970-х роках зазнав гонінь через погляди. У 1972 році його виключили зі Спілки письменників України.

А в 1973 році Дзюбу засудили до п’яти років ув’язнення та п’яти років заслання за «антирадянську» працю «Інтернаціоналізм чи русифікація?», але він був «помилуваний».

У 70-й день народження Івана Дзюби, 26 липня 2001 року, президент України Леонід Кучма надав йому звання героя України та вручив орден за визначні трудові досягнення, заслуги перед Україною у розбудові її державності та відродженні національної духовності.

Автор десятків публікацій, книг, зокрема про Тараса Шевченка, досліджень про культуру і політику. Серед останніх робіт — книга «Чорний романтик: Сергій Жадан».

Один зі співзасновників «Народного руху України» та учасник ініціативної групи «Першого грудня».

У 2006 році журналісти запитали Івана Дзюбу, яким чином він би писав «Інтернаціоналізм чи русифікацію?» (1965 рік) у наші дні. Він відповів так: