Кулеба требует болезненных санкций против РФ за признание Л/ДНР

https://racurs.ua/n167360-kuleba-trebuet-boleznennyh-sankciy-protiv-rf-za-priznanie-l-dnr.html

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Украинская дипломатия интенсивно работает в мировых столицах над введением жестких санкций против Российской Федерации за ее противоправное решение о так называемом «признании» так называемых «ЛДНР».

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил в видеообращении из Вашингтона.

Кулеба рассказал, что сейчас идет активная работа в Государственном департаменте и Совете национальной безопасности США по вопросам безопасности Украины.

Министр рассказал, что в Нью-Йорке состоялось заседание Совета Безопасности ООН, созванное по требованию Украины.

Мы сейчас сосредоточены на ключевом. Мы работаем над принятием решений для сдерживания России. Я сегодня провел несколько телефонных разговоров. С госсекретарем США, министрами иностранных дел Канады, Великобритании, главой дипломатии ЕС. Ключевая тема: санкции. Сейчас главный вопрос — когда какие санкции против РФ будут применены. Наша позиция четкая: пора применять санкции против России, — цитирует министра пресс-служба МИД.

Кулеба добавил, что Украина ведет сейчас интенсивную дипломатическую работу над созывом международных переговорных форматов, заседаний и саммитов, а также использование всех международных механизмов для сдерживания России.

Во вторник эта работа продолжится, и все мы будем заниматься защитой национальных интересов Украины. Это задача номер один. Но также есть стратегическая задача — поиск выгодного для Украины решения в сложившейся ситуации, — подчеркнул глава МИД.

Напомним, что США, Великобритания, Франция, Турция и многие другие страны выступили против решения Путина признать независимость «ЛНР» и «ДНР». О поддержке решения России заявили Южная Осетия, Абхазия и Сирия.

Президент США Джо Байден «решительно осудил» решение о признании Россией «ДНР» и «ЛНР» в телефонном разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Американский президент уже подписал указ о санкциях против торговли и инвестиций в «ДНР» и «ЛНР».

Канада также «решительно осуждает» решение России.

Мы готовимся ввести экономические санкции за эти действия, отдельные от тех, которые подготовлены в ответ на любое дальнейшее военное вторжение России в Украину, — сообщила в Твиттере министр иностранных дел Канады Мелани Жоли.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал признание Россией независимости контролируемых сепаратистами регионов «печальным признаком» и «явным нарушением международного права».

22 февраля Лондон должен объявить о новых санкциях против России в ответ на признание «ДНР» и «ЛНР». По данным британских СМИ, пока речь не идет о жестком пакете мер, подготовленном на случай вторжения РФ в Украину.

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Президент Франции Эммануэль Макрон также осудил признание Россией «ДНР» и «ЛНР» и призвал ввести «точечные европейские санкции». По мнению Парижа, это явилось «нарушением со стороны России международных обязательств и суверенитета Украины».

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок назвала решение России нарушением суверенитета Украины, «нарушением международного права» и «тяжелым ударом по дипломатическим усилиям мирного урегулирования». Она призвала РФ отменить решение о признании, предупредив, что Германия и международные партнеры «отреагируют на это нарушение международного права».