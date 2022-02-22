Кулеба вимагає болючих санкцій проти РФ

https://racurs.ua/ua/n167360-kuleba-vymagaie-boluchyh-sankciy-proty-rf.html

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Українська дипломатія інтенсивно працює у світових столицях над введенням жорстких санкцій проти Російської Федерації за її протиправне рішення про так зване «визнання» так званих «ЛДНР».

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив у відеозверненні з Вашингтона.

Кулеба розповів, що нині йде активна робота в Державному департаменті та Раді національної безпеки США над безпековим питанням України.

Міністр розповів, що в Нью-Йорку відбулося засідання Ради Безпеки ООН, скликане на вимогу України.

Ми зараз зосереджені на ключовому. Ми працюємо над ухваленням рішень задля стримування Росії. Я сьогодні вночі провів кілька телефонних розмов. Із держсекретарем США, міністрами закордонних справ Канади, Великої Британії, главою дипломатії ЄС. Ключова тема: санкції. Зараз головне питання — коли та які санкції проти РФ будуть застосовані. Наша позиція чітка: настав час застосовувати санкції проти Росії, — цитує міністра прес-служба МЗС.

Кулеба додав, що Україна нині веде інтенсивну дипломатичну роботу над скликанням міжнародних переговорних форматів, засідань та самітів, а також використання усіх міжнародних механізмів для стримування Росії.

У вівторок ця робота продовжиться і всі ми будемо займатися захистом національних інтересів України. Це завдання номер один. Але також є стратегічне завдання — пошук вигідного для України рішення у ситуації, що склалася, — підкреслив глава МЗС.

Нагадаємо, що США, Велика Британія, Франція, Туреччина та багато інших країн виступили проти рішення Путіна визнати незалежність «ЛНР» та «ДНР». Про підтримку рішення Росії заявили Південна Осетія, Абхазія та Сирія.

Президент США Джо Байден «рішуче засудив» рішення про визнання Росією «ДНР» та «ЛНР» у телефонній розмові з українським колегою Володимиром Зеленським. Американський президент уже підписав указ про санкції проти торгівлі та інвестицій у «ДНР» та «ЛНР».

Канада також «рішуче засуджує" рішення Росії.

Ми готуємося запровадити економічні санкції за ці дії, окремі від тих, які підготовлені у відповідь на будь-яке подальше військове вторгнення Росії в Україну, — повідомила у Твіттері міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон назвав визнання Росією незалежності регіонів, що контролюються сепаратистами, «сумною ознакою» та «явним порушенням міжнародного права».

22 лютого Лондон має оголосити про нові санкції проти Росії у відповідь на визнання «ДНР» та «ЛНР». За даними британських ЗМІ, поки що не йдеться про жорсткий пакет заходів, підготовлений на випадок вторгнення РФ в Україну.

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Президент Франції Еммануель Макрон також засудив визнання Росією «ДНР» та «ЛНР» та закликав запровадити «точкові європейські санкції». На думку Парижа, це стало «порушенням з боку Росії міжнародних зобов’язань та суверенітету України».

Глава МЗС ФРН Анналена Бербок назвала рішення Росії порушенням суверенітету України, «порушенням міжнародного права» та «важким ударом по дипломатичних зусиллях мирного врегулювання». Вона закликала РФ скасувати рішення про визнання, попередивши, що Німеччина та міжнародні партнери «відреагують на це порушення міжнародного права».