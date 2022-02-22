США розповіли ООН про складені Москвою «розстрільні списки» українців

США розповіли ООН «розстрільні списки» українців. Фото: espreso.tv

https://racurs.ua/ua/n167359-ssha-rozpovily-oon-pro-skladeni-moskvou-rozstrilni-spysky-ukrayinciv.html

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Інформацію про «розстрільні списки» українців Сполучені Штати Америки передали ООН.

Американці розповіли верховному комісару ООН з прав людини Мішель Бачелет про те, що володіють достовірною інформацією про складання Москвою списків українців, які мають бути вбиті або відправлені до таборів після військової окупації. Про це йдеться в листі представниці США в ООН Батшеби Нелл Крокер, фрагменти з якого наводять The Washington post та NBC News, радник Джо Байдена з нацбезпеки Джейк Салліван в ефірі NBC.

У нас є достовірна інформація, яка вказує на те, що російські сили складають списки ідентифікованих українців, які мають бути вбиті або відправлені до таборів після військової окупації, — йшлося в листі.

Представники США в ООН запевняють, що плани Москви після вторгнення включатимуть тортури, насильницькі зникнення та повсюдні людські страждання.

А Салліван наголосив, що Росія вестиме проти українського народу війну, «щоб придушити його, розчавити його, завдати йому шкоди».

Нагадаємо, видання Foreign Policy з посиланням на джерела, знайомі з даними розвідки США, повідомило, що у Кремлі склали списки людей, яких слід захопити або ліквідувати у разі нового вторгнення в Україну. До списків потрапили відомі політичні опоненти Володимира Путіна, антикорупційні активісти, журналісти, а також білоруські та російські дисиденти, які залишили свої країни з метою безпеки.

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Згодом у Кремлі заявили, що Путіну «нічого не відомо» про існування такого списку.

Джерела: The Washington post, NBC