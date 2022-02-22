США рассказали ООН о составленных Москвой «расстрельных списках» украинцев

США рассказали ООН о «расстрельных списках» украинцев. Фото: espreso.tv

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Информацию о «расстрельных списках» украинцев Соединенные Штаты Америки передали ООН.

Американцы рассказали верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет о том, что обладают достоверной информацией о составлении Москвой списков украинцев, которые должны быть убиты или отправлены в лагеря после военной оккупации. Об этом говорится в письме представительницы США в ООН Батшебы Нелл Крокер, фрагменты из которого приводят The Washington post и NBC News, советник Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан в эфире NBC.

У нас есть достоверная информация, которая указывает на то, что российские силы составляют списки идентифицированных украинцев, которые должны быть убиты или отправлены в лагеря после военной оккупации, — говорилось в письме.

Представители США в ООН уверяют, что планы Москвы после вторжения будут включать пытки, насильственные исчезновения и повсеместные человеческие страдания.

А Салливан подчеркнул, что Россия будет вести против украинского народа войну, «чтобы подавить его, раздавить его, нанести ему вред».

Напомним, издание Foreign Policy со ссылкой на источники, знакомые с данными разведки США, сообщило, что в Кремле составили списки людей, которых следует захватить или ликвидировать в случае нового вторжения в Украину. В списки попали известные политические оппоненты Владимира Путина, антикоррупционные активисты, журналисты, а также белорусские и российские диссиденты, покинувшие свои страны в целях безопасности.

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Впоследствии в Кремле заявили, что Путину «ничего не известно» о существовании такого списка.

Источники: The Washington post, NBC