Дипломаты США получили приказ уехать из Украины, они будут ночевать в Польше

https://racurs.ua/n167358-diplomaty-ssha-poluchili-prikaz-uehat-iz-ukrainy-oni-budut-nochevat-v-polshe.html

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Работники посольства США в Украине, временно переехавшие во Львов, будут ночевать в Польше. Госсекретарь Блинкен заявил, что эти сотрудники будут регулярно возвращаться для дипломатической работы в Украине и предоставления экстренных консульских услуг.

Всем находящимся в Украине американским дипломатам приказано выехать в Польшу.

Об этом сначала в ночь на 22 февраля сообщил Bloomberg со ссылкой на несколько официальных лиц США, разговаривавших с агентством на условиях анонимности.

По словам собеседников Bloomberg, американские дипломаты будут жить в отеле на границе Польши и Украины. Источники агентства предположили, что дипломаты могут вернуться в Украину во вторник, если Госдепартамент США решит, что ситуация стабилизировалась.

Госсекретарь США Энтони Блинкен вскоре подтвердил, что по соображениям безопасности оставшиеся во Львове американские дипломаты получили приказ ночевать в Польше. Об этом сообщает BBC, а также сам Блинкен в своем Твиттере. По его словам, они будут регулярно приезжать во Львов и продолжать там работать и предоставлять экстренные консульские услуги.

Тем временем глава МИД Австралии Мэрис Пейн заявила, что австралийским дипломатам и персоналу дипмиссии приказано покинуть Украину и перебраться в Польшу и Румынию.

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Ранее Госдепартамент перевел посольство из Киева во Львов.

Напомним, что президент страны-агрессора Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости самопровозглашенных Луганской и Донецкой народными республиками. Также на церемонии в Кремле он с главами ЛНР и ДНР подписал соглашения о дружбе и взаимопомощи.