Дипломати США отримали наказ виїхати з України, вони ночуватимуть у Польщі

https://racurs.ua/ua/n167358-dyplomaty-ssha-otrymaly-nakaz-vyyihaty-z-ukrayiny-vony-nochuvatymut-u-polschi.html

Ракурс

Усім американським дипломатам, що перебувають в Україні, наказано виїхати до Польщі.

Про це спочатку у ніч на 22 лютого повідомив Bloomberg з посиланням на кілька офіційних осіб США, які розмовляли з агентством на умовах анонімності.

За словами співрозмовників Bloomberg, американські дипломати будуть у готелі на кордоні Польщі та України. Джерела агентства припустили, що дипломати можуть повернутися в Україну вже у вівторок, якщо Держдепартамент США вирішить, що ситуація стабілізувалася.

Держсекретар США Ентоні Блінкен незабаром підтвердив, що з міркувань безпеки американські дипломати, які залишаються у Львові, отримали наказ ночувати у Польщі. Про це повідомляє ВВС, а також сам Блінкен у своєму Твіттері. За його словами, вони регулярно приїжджатимуть до Львова і продовжуватимуть там працювати та надавати екстрені консульські послуги.

Тим часом глава МЗС Австралії Меріс Пейн заявила, що австралійським дипломатам та персоналу дипмісії наказано залишити Україну та перебратися до Польщі та Румунії.

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Раніше Держдепартамент перевів посольство з Києва до Львова.

Нагадаємо, що президент країни-агресора Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання незалежності самопроголошених Луганською та Донецькою народними республіками. Також на церемонії у Кремлі він із головами ЛНР та ДНР підписав угоди про дружбу та взаємодопомогу.