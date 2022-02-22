Російська економіка зазначає втрат після визнання Путіним ЛДНР. Фото: uainfo.org

https://racurs.ua/ua/n167362-rosiyski-akciyi-ta-rubl-ne-zmogly-pidnyatysya-pislya-nokautu-putina.html

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Курс російського рубля 22 лютого знизився на тлі інформації про визнання Кремлем терористичних ЛНР та ДНР.

Курс євро піднявся вище 91 руб. за євро, а долар торгується у напрямку до 81 руб. за 1 дол. Індекс «Мосбіржі» до 9.55 21 лютого склав 2829,96 пункту (-6,81%); ціни більшості «блакитних фішок» на «Московській біржі» демонструють негативну динаміку в межах 14,6%. Про це повідомляє «Інтерфакс».

Впали в ціні акції АФК «Система» (-14,6%), «МТС» (-11,7%), «Інтер РАО» (-10,1%), «Татнафти» (-9,6%), «Газпрому» (-9,4%), Polymetal (-9,3%), «Сургутнафтогазу» (-9,1%), «Магніту» (-9%), «Полюса» (-8,1%), «РусГідро» (-7,9%), «Сбербанку» (-7,7%), розписки Ozon (-7,3%) і TCS Group Holding (-6,3%), акції ММК (-7,2%), ВТБ (-6,9%), «Алроса» (-6%), «Московської біржі» (-5,8%), «Новатека» (-5,7%), «Норнікеля» (-5,7%), «Северсталі» (-5,3%), НЛМК (-5%), «Лукойлу» (-4,7%), «Яндекса» (-4,5%), «Русала» (-3,7%), «Аерофлоту» (-2,6%), «Роснефти» (-2,6%), «Сургутнафтогазу» (-3,9%).

Російські експерти переконані, що падіння російського рубля та економіки РФ відбуваються на тлі ризику повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну та посилення санкцій Заходу проти Росії.

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Нагадаємо, 21 лютого президент Росії Володимир Путін ухвалив рішення про визнання терористичних угруповань Донецька народна республіка та Луганська народна республіка. Таке рішення він ухвалив після позачергового засідання Ради безпеки, пов’язане із загостренням ситуації на Донбасі.

Джерело: «Інтерфакс»