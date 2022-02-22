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Боже, яке ж воно кончене - Мережа відреагувала смішними мемами на спіч Путіна

Боже, яке ж воно кончене — Мережа відреагувала смішними мемами на спіч Путіна (ФОТО)

22 лют 2022, 11:29
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Українці в мережі відреагували на промову лідера країни-агресора та визнання Росією так званої незалежності угруповань ЛНР та ДНР.

Користувачів не так злякало чи здивувало «визнання» давно окупованих територій, як те, що упродовж години «говорив маніяк — диктатор з ядерною кнопкою».

Що зупинить чоловіка хворого, для якого нічого не вартує ні життя власних громадян, ні життя взагалі? Німці пройшли важкий шлях очищення від гітлеризму і нацизму, хоча, як бачимо через реакцію на актуальні події, наслідки лишилися. У росіян свій шлях очищення ще попереду. А нам потрібно очищатися від інфантилізму, безвідповідальності, корупції, нефаховості. Особливо на виборах і у державному управлінні, — написав у Фейсбук нардеп Микола Княжицький.

Водночас мережа вибухнула картинками, мемами та цитатами, у яких українці показали своє ставлення до промови Путіна і нового етапу прямої агресії РФ. Найбільше дісталося президенту країни-агресора за заяву про Леніна-батька української державності.



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Джерело: Ракурс


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