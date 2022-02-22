Боже, яке ж воно кончене - Мережа відреагувала смішними мемами на спіч Путіна

Що зупинить чоловіка хворого, для якого нічого не вартує ні життя власних громадян, ні життя взагалі? Німці пройшли важкий шлях очищення від гітлеризму і нацизму, хоча, як бачимо через реакцію на актуальні події, наслідки лишилися. У росіян свій шлях очищення ще попереду. А нам потрібно очищатися від інфантилізму, безвідповідальності, корупції, нефаховості. Особливо на виборах і у державному управлінні, — написав у Фейсбук нардеп Микола Княжицький.