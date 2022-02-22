Боже, яке ж воно кончене — Мережа відреагувала смішними мемами на спіч Путіна (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n167363-boje-yake-j-vono-konchene-mereja-vidreaguvala-smishnymy-memamy-na-spich-putina-foto.htmlРакурс
Українці в мережі відреагували на промову лідера країни-агресора та визнання Росією так званої незалежності угруповань ЛНР та ДНР.
Користувачів не так злякало чи здивувало «визнання» давно окупованих територій, як те, що упродовж години «говорив маніяк — диктатор з ядерною кнопкою».
Що зупинить чоловіка хворого, для якого нічого не вартує ні життя власних громадян, ні життя взагалі? Німці пройшли важкий шлях очищення від гітлеризму і нацизму, хоча, як бачимо через реакцію на актуальні події, наслідки лишилися. У росіян свій шлях очищення ще попереду. А нам потрібно очищатися від інфантилізму, безвідповідальності, корупції, нефаховості. Особливо на виборах і у державному управлінні, — написав у Фейсбук нардеп Микола Княжицький.
Водночас мережа вибухнула картинками, мемами та цитатами, у яких українці показали своє ставлення до промови Путіна і нового етапу прямої агресії РФ. Найбільше дісталося президенту країни-агресора за заяву про Леніна-батька української державності.