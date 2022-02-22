Украина не имеет права на суверенитет – заявление Кремля. Фото: РБК

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Россия продолжает отрицать право Украины на независимость и суверенитет. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Представитель Кремля сказал, что право на суверенитет должно соблюдаться только в отношении государств, «которые представляют весь народ, проживающий на их территории». Об этом Лавров заявил в комментарии пропагандистским СМИ.

Так Лавров прокомментировал слова генсека ООН Антониу Гуттереша, который сказал, что рассматривает решение России признать ЛДНР как нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины, не соответствующее принципам Устава ООН.

Что касается вопроса суверенитета и территориальной целостности, то он будет «неукоснительно соблюдаться в отношении всех государств, соблюдающих в своих практических действиях принцип равноправия и самоопределения народов, — заявил Лавров.

Он также сказал, что Украина с 2014 года не относится к государствам, которое «представляет весь народ, проживающий на ее территории».

Представитель Кремля повторил тезисы российской пропаганды об «украинском режиме и государственном перевороте».

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Напомним, 21 февраля президент России Владимир Путин принял решение о признании террористических группировок Донецкая народная республика и Луганская народная республика. Теперь Федеральное собрание РФ и Госдума должны поддержать это решение и ратифицировать договоры о дружбе и взаимопомощи с «республиками».

Также глава страны-агрессора поручил Министерству обороны России ввести на оккупированные территории Донбасса российские войска для «поддержания мира».