Україна не має права на суверенітет – заява Кремля

https://racurs.ua/ua/n167370-ukrayina-ne-maie-prava-na-suverenitet-zayava-kremlya.html

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Росія продовжує заперечувати право України на незалежність та суверенітет. Про це заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.

Представник Кремля сказав, що право на суверенітет має дотримуватися лише стосовно держав, «які представляють увесь народ, який проживає на їхній території». Про це Лавров заявив у коментарі пропагандистським ЗМІ.

Так Лавров прокоментував слова генсека ООН Антоніу Гуттереша, який сказав, що розглядає рішення Росії визнати ЛДНР як порушення територіальної цілісності та суверенітету України, яке не відповідає принципам Статуту ООН.

Що стосується питання суверенітету та територіальної цілісності, то воно «неухильно дотримуватиметься щодо всіх держав, які дотримуються у своїх практичних діях принципу рівноправності та самовизначення народів, — заявив Лавров.

Він також сказав, що Україна з 2014 року не належить до держав, які «представляють увесь народ, що проживає на її території».

Представник Кремля повторив тези російської пропаганди про «український режим та державний переворот».

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Нагадаємо, 21 лютого президент Росії Володимир Путін ухвалив рішення про визнання терористичних угруповань Донецька народна республіка та Луганська народна республіка. Тепер Федеральні збори РФ та Держдума повинні підтримати це рішення та ратифікувати договори про дружбу та взаємодопомогу з «республіками».

Також глава країни-агресора доручив Міністерству оборони Росії ввести на окуповані території Донбасу російські війська для «підтримки миру».