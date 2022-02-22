Зеленський вірить, що великої війни не буде, але готується до розриву дипвідносин з РФ

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Україна розгляне можливість розриву дипломатичних відносин з Росією. Про це заявив президент Володимир Зеленський 22 лютого під час прес-конференції з Президентом Естонії Аларом Карісом в Києві.

Воєнний стан у країні введуть, лише якщо буде широка ескалація з боку Росії, але Україна в такий розвиток подій не вірить.

Ми бачимо з вами наступ на суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. До мене прийшов запит від МЗС, щоб я розглянув питання розриву дипвідносин між Україною та РФ. Одразу після пресконференції я буду пропрацьовувати це і не тільки це питання, — сказав Зеленський.

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