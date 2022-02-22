Зеленський не вірить у «велику війну», але готується до розриву дипвідносин з РФhttps://racurs.ua/ua/n167369-zelenskyy-ne-viryt-u-velyku-viynu-ale-gotuietsya-do-rozryvu-dypvidnosyn-z-rf.htmlРакурс
Україна розгляне можливість розриву дипломатичних відносин з Росією. Про це заявив президент Володимир Зеленський 22 лютого під час прес-конференції з Президентом Естонії Аларом Карісом в Києві.
Воєнний стан у країні введуть, лише якщо буде широка ескалація з боку Росії, але Україна в такий розвиток подій не вірить.
Ми бачимо з вами наступ на суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. До мене прийшов запит від МЗС, щоб я розглянув питання розриву дипвідносин між Україною та РФ. Одразу після пресконференції я буду пропрацьовувати це і не тільки це питання, — сказав Зеленський.
Також президент повідомив:
Він не розглядатиме прохання ватажків бойовиків відвести українські війська з контрольованих територій Луганської та Донецької областей;
«Ми віримо, що війни проти України не буде»;
санкції проти РФ повинні містити повну зупинку «Північного потоку-2»;
визнанням республік Донбасу Російська Федерація створює правову основу для подальшої агресії проти України;.
якщо «у нас буде повномасштабне вторгнення РФ до України, у небезпеці будуть інші країни Європи».