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Зеленський вірить, що великої війни не буде, але готується до розриву дипвідносин з РФ

Зеленський не вірить у «велику війну», але готується до розриву дипвідносин з РФ

22 лют 2022, 12:24
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Україна розгляне можливість розриву дипломатичних відносин з Росією. Про це заявив президент Володимир Зеленський 22 лютого під час прес-конференції з Президентом Естонії Аларом Карісом в Києві.

Воєнний стан у країні введуть, лише якщо буде широка ескалація з боку Росії, але Україна в такий розвиток подій не вірить.

Ми бачимо з вами наступ на суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. До мене прийшов запит від МЗС, щоб я розглянув питання розриву дипвідносин між Україною та РФ. Одразу після пресконференції я буду пропрацьовувати це і не тільки це питання, — сказав Зеленський.

Також президент повідомив:

  • Він не розглядатиме прохання ватажків бойовиків відвести українські війська з контрольованих територій Луганської та Донецької областей;

  • «Ми віримо, що війни проти України не буде»;

  • санкції проти РФ повинні містити повну зупинку «Північного потоку-2»;

  • визнанням республік Донбасу Російська Федерація створює правову основу для подальшої агресії проти України;



    .

  • якщо «у нас буде повномасштабне вторгнення РФ до України, у небезпеці будуть інші країни Європи».

Джерело: Ракурс


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