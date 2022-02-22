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Ракурс
Зеленский не верит в «большую войну», но готовится к разрыву дипотношений с РФ

Зеленский не верит в «большую войну», но готовится к разрыву дипотношений с РФ

22 фев 2022, 12:24
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Украина рассмотрит возможность разрыва дипломатических отношений с Россией. Об этом заявил президент Владимир Зеленский 22 февраля на пресс-конференции с президентом Эстонии Аларом Карисом в Киеве.

Военное положение в стране будет введено, только если будет широкая эскалация со стороны России, но Украина в такое развитие событий не верит.

Мы видим с вами наступление на суверенитет и территориальную целостность нашего государства. Ко мне пришел запрос от МИДа, чтобы я рассмотрел вопрос разрыва дипотношений между Украиной и РФ. Сразу после пресс-конференции я буду прорабатывать этот и не только этот вопрос, — сказал Зеленский.



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Также президент сообщил:

  • он не будет рассматривать просьбы главарей боевиков отвести украинские войска с контролируемых территорий Луганской и Донецкой областей;
  • «Мы верим, что войны против Украины не будет»;
  • санкции против РФ должны содержать полную остановку «Северного потока-2»;
  • признанием республик Донбасса Российская Федерация создает правовую основу для дальнейшей агрессии против Украины;
  • если «у нас будет полномасштабное вторжение РФ в Украину, в опасности будут другие страны Европы».

Источник: Ракурс


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