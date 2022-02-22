Зеленский не верит в «большую войну», но готовится к разрыву дипотношений с РФ

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Украина рассмотрит возможность разрыва дипломатических отношений с Россией. Об этом заявил президент Владимир Зеленский 22 февраля на пресс-конференции с президентом Эстонии Аларом Карисом в Киеве.

Военное положение в стране будет введено, только если будет широкая эскалация со стороны России, но Украина в такое развитие событий не верит.

Мы видим с вами наступление на суверенитет и территориальную целостность нашего государства. Ко мне пришел запрос от МИДа, чтобы я рассмотрел вопрос разрыва дипотношений между Украиной и РФ. Сразу после пресс-конференции я буду прорабатывать этот и не только этот вопрос, — сказал Зеленский.

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