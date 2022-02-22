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Зеленский не верит в «большую войну», но готовится к разрыву дипотношений с РФ
Зеленский не верит в «большую войну», но готовится к разрыву дипотношений с РФhttps://racurs.ua/n167369-zelenskiy-ne-verit-v-bolshuu-voynu-no-gotovitsya-k-razryvu-dipotnosheniy-s-rf.htmlРакурс
Украина рассмотрит возможность разрыва дипломатических отношений с Россией. Об этом заявил президент Владимир Зеленский 22 февраля на пресс-конференции с президентом Эстонии Аларом Карисом в Киеве.
Военное положение в стране будет введено, только если будет широкая эскалация со стороны России, но Украина в такое развитие событий не верит.
Мы видим с вами наступление на суверенитет и территориальную целостность нашего государства. Ко мне пришел запрос от МИДа, чтобы я рассмотрел вопрос разрыва дипотношений между Украиной и РФ. Сразу после пресс-конференции я буду прорабатывать этот и не только этот вопрос, — сказал Зеленский.
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Также президент сообщил:
- он не будет рассматривать просьбы главарей боевиков отвести украинские войска с контролируемых территорий Луганской и Донецкой областей;
- «Мы верим, что войны против Украины не будет»;
- санкции против РФ должны содержать полную остановку «Северного потока-2»;
- признанием республик Донбасса Российская Федерация создает правовую основу для дальнейшей агрессии против Украины;
- если «у нас будет полномасштабное вторжение РФ в Украину, в опасности будут другие страны Европы».