Казахстан сделал заявление о статусе самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Фото: fbc.ua

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Казахстан не собирается вслед за Россией признавать самопровозглашенные ДНР и ЛНР.

В Нур-Султане не стоит вопрос, признавать ли сейчас фейковые республики Донбасса. Казахстан исходит из основ международного права и основных принципов Устава ООН. Об этом заявил министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди, сообщает Kazinform.

Понятно, что ситуация ухудшается и напряжение растет, поэтому Казахстан готов и призывает все международное сообщество к применению дипломатических усилий, — отметил дипломат.

Он также сказал, что официальную позицию Казахстана примут в ближайшее время на заседании Совета безопасности страны. Тлеуберды добавил, что вопрос ввода в Украину войск в рамках ОДКБ Казахстан не рассматривает.

Практически это невозможно. Для возможного направления нужна, естественно, резолюция и соответствующий мандат Совета безопасности ООН. Но, как вы знаете, у ООН есть свои миротворческие силы и поэтому в практической плоскости этот вопрос не стоит, — подчеркнул он.



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Напомним, 21 февраля президент России Владимир Путин решил признать террористические группировки Донецкая народная республика и Луганская народная республика в границах, которые фактически установлены. Сегодня, 22 февраля, фейковые парламенты ЛНР и ДНР ратифицировали эти соглашения с РФ. В России «документы» должны еще одобрить Совет Федерации и Госдума.

Источник: Kazinform